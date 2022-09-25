Участник марафона скончался после финиша в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 47-летний участник «Алматы марафона» Рустем Садыков скончался после пересечения линии финиша. Об этом сообщили в оргкомитете бегового соревнования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Это произошло в 09.35. Рустем бежал дистанцию 10 км. При регистрации он получил номер 8743», - заявила директор «Алматы марафона» Салтанат Казыбаева.

Главный врач соревнований, дежуривший на финише Оразбек Сахов сообщил, что участник упал сразу же, едва успев пересечь финишную прямую на площади Республики и пройдя несколько метров.

«Мы сразу начали оказывать ему помощь. Первичную помощь начали оказывать волонтеры «Красного полумесяца Казахстана», далее сердечно-легочная реанимация (непрямой массаж сердца, дыхание мешком Амбу с использованием воздуховода, дефибрилляция неоднократно, налажен венозный доступ, инъекции адреналина) проводилась совместно с сотрудниками станции городской скорой помощи. Вначале сердце удалось запустить, появился синусовый ритм, через две минуты наступила повторная остановка сердца. Реанимационные мероприятия продолжались в течение 30 минут, из них последние 10 минут - в машине скорой помощи. И в 10:15 мы констатировали смерть. Официальную причину можно будет назвать лишь после проведения судебно-медицинской экспертизы», - добавил Оразбек Сахов.

По словам близких погибшего, в беговом мероприятии он принимает участие уже не в первый раз. Рустем бежал в апреле на Алматинском полумарафоне, в «Алматы марафоне» в 2021 году, также на дистанции 10 км.

Организаторы соревнований выражают глубокие соболезнования родным и близким погибшего. Они окажут финансовую помощь в транспортировке тела в Астану, откуда Рустем приехал специально для участия в соревновании.

Ранее сообщалось, что 25 сентября с 7:00 до 13:30 будет частично перекрыто движение на дорогах в местах прохождения дистанций марафона .