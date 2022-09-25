РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:56, 25 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Участник марафона скончался после финиша в Алматы

    None
    None
    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 47-летний участник «Алматы марафона» Рустем Садыков скончался после пересечения линии финиша. Об этом сообщили в оргкомитете бегового соревнования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Это произошло в 09.35. Рустем бежал дистанцию 10 км. При регистрации он получил номер 8743», - заявила директор «Алматы марафона» Салтанат Казыбаева.

    Главный врач соревнований, дежуривший на финише Оразбек Сахов сообщил, что участник упал сразу же, едва успев пересечь финишную прямую на площади Республики и пройдя несколько метров.

    «Мы сразу начали оказывать ему помощь. Первичную помощь начали оказывать волонтеры «Красного полумесяца Казахстана», далее сердечно-легочная реанимация (непрямой массаж сердца, дыхание мешком Амбу с использованием воздуховода, дефибрилляция неоднократно, налажен венозный доступ, инъекции адреналина) проводилась совместно с сотрудниками станции городской скорой помощи. Вначале сердце удалось запустить, появился синусовый ритм, через две минуты наступила повторная остановка сердца. Реанимационные мероприятия продолжались в течение 30 минут, из них последние 10 минут - в машине скорой помощи. И в 10:15 мы констатировали смерть. Официальную причину можно будет назвать лишь после проведения судебно-медицинской экспертизы», - добавил Оразбек Сахов.

    По словам близких погибшего, в беговом мероприятии он принимает участие уже не в первый раз. Рустем бежал в апреле на Алматинском полумарафоне, в «Алматы марафоне» в 2021 году, также на дистанции 10 км.

    Организаторы соревнований выражают глубокие соболезнования родным и близким погибшего. Они окажут финансовую помощь в транспортировке тела в Астану, откуда Рустем приехал специально для участия в соревновании.

    Ранее сообщалось, что 25 сентября с 7:00 до 13:30 будет частично перекрыто движение на дорогах в местах прохождения дистанций марафона .


    Теги:
    Общество Алматы Происшествия Происшествия, ЧС для mail.ru
    Сейчас читают
    01:26, 01 Октябрь 2023
    Спустя 27 лет задержан подозреваемый в убийстве Тупака Шакура
    00:51, 01 Октябрь 2023
    Көрпе Fest провели в Таразе
    00:29, 01 Октябрь 2023
    Оружие, наркотики и краденые драгоценности изъяли у кызылординца
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!