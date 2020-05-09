Участник французского сопротивления, партизан по прозвищу «Малыш» - Кабыш Омаров

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Во время Второй мировой войны доблестные и мужественные сыны казахского народа внесли неоценимый вклад в Победу в Великой Отечественной войне, и благодаря им мы сегодня имеем возможность праздновать 75-летие победы в ВОВ. Одним из таких сынов казахского народа является наш соотечественник, родившийся на земле великого Абая, участник французского сопротивления, партизан, мастер спорта Кабыш Омаров. О жизни героя во время войны и после корреспонденту МИА «Казинформ» рассказал его родственник по материнской линии Ерлан Ыкыласов.

«Мой дед по материнской линии Кабыш Омаров родился в ауле Карауыл Абайского района Семипалатинской области. Его родители были репрессированы, поэтому тяготы судьбы он начал испытывать с самого детства. Они вместе с оставшейся живой из девяти детей сестрой Бакизат воспитывались в разных детских домах. Кабыш в 1939 году оканчивает учебу в Ленинградском колледже военных радистов. Во время его службы на границе Восточной Пруссии в должности командира взвода, 22 июня 1941 года начинается война. 30 июня, спустя 10 дней с того момента, как вражеские силы пересекли границы, отделившаяся от основных частей группа военных затаилась в глухом лесу. Они договариваются прорываться к своим тайком, по возможности не встречаясь лицом к лицу с вражескими силами, при встрече уничтожая их малые группы для вооружения. Вдруг в лесу раздаются взрывы снарядов. Мой дед получает ранение от взрыва вражеского снаряда, у него в глазах вдруг резко темнеет. Неизвестно, сколько прошло времени, но когда он очнулся, то почувствовал сильную боль в правой ноге», - рассказывает Ерлан Ыкыласов.

Далее, по его словам, к Кабышу подбегает солдат и начинает перевязывать ногу, крича: «Товарищ лейтенант, мы оказались в окружении. Враг здесь!». Еще раз очнувшись после очередной потери сознания, он видит, как немецкий солдат расстреливает раненого русского солдата. Еще один немецкий офицер с четырьмя солдатами подходит и произносит: «Ауф штейн! Шнел, шнел». Каныш при помощи рядом стоящего товарища пытается встать на ноги.

«Увидев, что он ранен, немецкий солдат по команде своего офицера поднимает Каныша и кидает его на борт грузовика. Он опять теряет сознание, так он попадает в концлагерь. Раненый Каныш встает на ноги при помощи пленного врача. По истечении двух месяцев его отправляют в концлагерь Хамельбург на Западе Германии, а после с отобранными 100 пленными направляют в город Бусенс, что расположен на юге Франции. Здесь находился барак для пленных, которые работали на местном химическом заводе и водной электростанции. В одной части барака располагались пленные, доставленные сюда из французского фронта. Французы располагались в отдельном бараке, но тоже принимали участие в работах. Наши заметили положительное отношение французов к Советском союзу. Они пытались помочь и с уважением относились к советским военнопленным. Кабыш знакомится с парнем по имени Петр Иванов», - продолжил Ерлан Ыкыласов.

Далее Кабыш Омаров благодаря Петру знакомится с членом комитета Коммунистической партии города Тулуза Роже, и с его помощью группа пленных совершает побег и присоединяется к французскому движению Сопротивления (фр. Résistance).

Вот так советский офицер начинает обучать членов сопротивления военным навыкам атаки и обороны. Специалист по взрывчатым веществам Н. Рыбаков начинает обучать членов сопротивления своим профессиональным навыкам. Поначалу участники сопротивления не спешат снабжать оружием новых членов своего движения. Кабыш среди французов получает прозвище Малыш.

«В один из дней члены сопротивления получают информацию о том, что немцы в небольшом селении в лесу распивают спиртное. Это был удобный момент и шанс, чтобы заполучить «языка» (пленного) для выяснения внутренней обстановки у немцев. Командир спросил, кто хочет идти добровольцем? Кабыш сразу же откликнулся на этот призыв. Партизаны успешно справились с этой задачей, и столь необходимый «язык» был заполучен. Находившиеся рядом с Кабышем во время задания партизаны рассказали своему командиру о мужестве, проявленном Кабышем, и с этого момента доверие к нему укрепилось. До последних дней войны Каныш принимает участие во многих партизанских операциях во французских городах Тулуза, Санжерон, Бусенс, за что получает Орден славы Франции, две медали за проявленное мужество и после возвращается домой», - отмечает Ерлан Ыкыласов.

После возвращения на родину уже в мирное время Кабышу приходится пройти через многочисленные проверки и расследования. Но он, достойно пройдя через все эти испытания, впоследствии занимает в течение многих лет ответственную должность в областном комитете спорта. С 1964 по 1981 годы он продолжает работать руководителем областного спортивного общества «Қайрат».

В прошлом известный партизан воспитал множество мастеров спорта. В их числе Ж. Ушкемпиров, Д. Турлыханов, К. Косанов, М. Оразбеков, Б. Манкенов и другие.

Кабыш Омаров неоднократно был избран в состав республиканского и всесоюзного комитетов спорта. Был удостоен многочисленных наград на спортивном поприще. Скончался известный партизан Кабыш Омаров в 2009 году.

Своими воспоминания о бывшем своем преподавателе с удовольствием поделился олимпийский чемпион Жаксылык Ушкемпиров.

«Во время моей учебы в зооветеринарном институте города Семей я состоял в добровольном спортивном обществе «Қайрат». Кабыш Омаров тогда возглавлял его. Тогда он много раз помогал мне. Он был очень человечным. Всегда говорил правду. Он большое внимание тогда уделял мне лично», - вспоминает Жаксылык Ушкемпиров.

У олимпийского чемпиона в памяти навсегда осталась одна из историй.

«В 1972 году, в годы моей учебы в Семее, ко мне поступило предложение от Академии сельского хозяйства Украины. Меня обещали обеспечить жильем, поступлением в это учебное заведение и попросили выступить от имени Украины на Олимпиаде. Не скрою, это меня заставило тогда задуматься. Я обратился за советом к Кабышу Омарову. На что Кабыш аға мне ответил: «Посмотри в то зеркало». Я посмотрел в зеркало. Он меня спросил: «Ты кто?», я ответил: «Человек». Он промолчал, и тут я сказал «Я казах!». «Вот, - ответил он. - Зачем тебе уезжать в далекие края, если ты захочешь, то можешь стать олимпийским чемпионом и от своей родины». Я последовал его совету», - вспоминает Жаксылык Ушкемпиров.