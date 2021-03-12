Участник «100 новых лиц Казахстана»: Самое главное - помочь детям

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Детский врач-реабилитолог Латиф Парпиев является участником проекта «100 новых лиц Казахстана». Занимаясь детской реабилитацией более четырех лет, врач является волонтером, также вице-президентом международного благотворительного клуба (фонда) «28 петель». Латиф Парпиев поделился, как он лечит детей, и в чем заключается миссия основанных им проектов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказал Латиф Парпиев, основная деятельность благотворительного клуба связана с продвижением работы фонда не только в Казахстане, но за рубежом.

«В 2019 году изучая детскую инвалидность, также инвалидность именно среди недоношенных детей, решил открыть новое направление. Все осложнения, которые возникают у детей с инвалидностью, имеет общий характер - повреждается одна и та же группа мышц. В более взрослом периоде - после двух лет лечить детей более тяжело. Также идет нехватка специалистов по ранней диагностике детей, ставится неправильные диагнозы со стороны центральной нервной системы», - отметил врач в интервью с журналистами.

Латиф Парпиев открыл новые проекты под названием «Ранняя реабилитация детей в условиях реанимации», «Ранняя реабилитация детей в условиях патологии новорожденных» и «Школа для родителей». Основной их целью, как рассказал спикер, является снижение инвалидности среди детей, уменьшение осложнений, которые могут возникнуть позже.

«Уже полтора года я езжу по другим городам, обучаю врачей на безвозмездной основе и есть положительные результаты. Что представляет собой проект «Школа для родителей»? Есть люди, которые первый раз стали родителями и не знают, как обращаться с ребенком - как его перекладывать, учить садиться, ползать. Очень много родителей, не зная эти моменты, упускают моменты для самостоятельного развития ребенка. Есть специальные видеоматериалы в социальных сетях, которые показывают этапы физического развития», - объяснил Латиф Парпиев.

Клуб «28 петель» существует с 2012 года и работает в рамках 12 стран и охватывает 150 городов. По словам врача, более 2,5 тысяч волонтеров вяжут вещи и передают их в перинатальные центры. А проекты «Ранняя реабилитация детей» и «Школа для родителей» существуют с 2019 года.

«Реабилитация включает разные лечения. Каждому ребенку подбирается индивидуальная программа - кинезитерапия, массаж, коррекционное лечение, подключается ЛФК. В зависимости от диагноза подбираем курсы лечения», - отметил он.

Также врач ответил, бывает ли сложно работать ему.

«Очень сложно. Допустим, если ребенок пришел после перелома, то он 20 дней ходит на гипсе, после того, как снимем и через 10 дней приходят на реабилитацию и после этого больше они не посещают нас. А с детьми с ДЦП либо тяжелыми неврологическими заболеваниями приходится работать долго - не один курс, а по 20-30 курсов. К примеру, ко мне ходит четырехлетний ребенок и пока я его поставил на ноги, мы прошли 36 курсов реабилитации. Но в этом случае наблюдается положительная динамика», - поделился Л. Парпиев.

Вместе с тем, он рассказал и об участии в проекте «100 новых лиц Казахстана».

«О том, что меня выдвинули в проект, услышал вчера вечером. С одной стороны, было приятно. С другой стороны, думаю, что участие в проекте даст больше пользы для людей, родителей, у которых есть дети с такими диагнозами. Многие дети не могут получить реабилитацию, потому что родители не знают об этом. Если случится так, что меня выберут, люди будут узнавать. Благодаря этому можно будет спасти еще больше детей. Самое главное - это помочь детям», - считает Л. Парпиев.