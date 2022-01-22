Участковый инспектор полиции рассказал, как отбил коллегу у бесчинствующей толпы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Старший участковый инспектор УПП-79 управления полиции Медеуского района Алматы, старший лейтенант полиции Ернар Айтенов рассказал подробности беспорядков, имевших место днем 5 января, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Ранним утром по указанию руководства управления полиции Медеуского района были направлены на пересечении улиц Толе би и Байтурсынова, с целью обеспечения общественного порядка и безопасности. В ходе жестких столкновений с протестующими силы были отброшены до улицы Сейфуллина. На пересечении улиц Богенбай батыра и Сейфуллина мною была замечена толпа агрессивно настроенных мужчин, которые схватили сотрудника полиции. Трое из них демонстративно вывели схваченного полицейского в центр перекрестка, показательно посадили его на колени, начали жестоко избивать, с целью устрашения. Увидев данные действия, я был шокирован, даже впал в небольшой ступор. Однако, быстро собравшись с мыслями, я бросился на помощь своему коллеге. Я побежал прямо на толпу, чтобы их разогнать. Мои товарищи, которые бежали за мной, они щитом прикрыли схваченного сотрудника и вывели», – поведал Айтенов. https://www.youtube.com/watch?v=4uIo_K5FrK0

Участковый инспектор дополнил, что со спасенным коллегой ранее лично не был знаком. По его словам, взятый в плен полицейский получил серьезные увечья и сейчас находится на реабилитации.

«Ранее такой жестокости я не видел, был обескуражен такими действиями людей, но воинский долг и присяга превыше всего. Уверен, что каждый поступил бы так же, как и я», – резюмировал страж порядка.

Ернар Айтенов – выпускник алматинской академии МВД. Сейчас он следит за порядком в микрорайоне «Самал», численностью населения в 15 тысяч человек. Инспектор рассказал, что в эти сложные дни за него сильно переживали родители. Ернар – единственный ребенок в семье.