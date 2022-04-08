Участковых инспекторов полиции стало больше в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Начальник департамента полиции Алматы Канат Таймерденов сообщил, что в рамках поручений Президента страны, по новому формату работы «полиция в шаговой доступности» принимается комплекс мер, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Приоритетным звеном, реализующим принцип «полиция в шаговой доступности» являются участковые инспекторы полиции. В 2020 году количество участковых составляло всего 480, что было недостаточным для нашего мегаполиса. Поэтому в ушедшем году при поддержке акимата 113 помощников участковых были переведены на должности участковых инспекторов. Таким образом, сегодня в городе работает 593 участковых инспектора, что существенно увеличивает эффективность в борьбе с правонарушениями», – сообщил Канат Таймерденов на отчетной встрече с населением.

По информации департамента полиции, в прошлом году совместно с акиматом был утвержден трехлетний план, в котором предусмотрено поэтапное приобретение 29 помещений под участковые пункты полиции. Уже приобретено девять таких помещений в новых жилых комплексах, и эта работа продолжается.

«Сегодня участковые инспекторы мобильны и постоянно на связи. Каждый участковый состоит в чатах и мессенджерах с КСК и жителями участка. Все вопросы напрямую поступают к ним. Благодаря такому подходу мы в 2,5 раза сократили количество обращений от жителей. Кроме того, во всех районных подразделениях полиции работают фронт-офисы, где можно получить консультацию по интересующим вопросам. Также мы принимаем все меры, чтобы быть открытыми и прозрачными для граждан. Во исполнение поручений Главы государства по «сплошному видеонаблюдению» в прошлом году мы закончили установку камер видеонаблюдения во всех кабинетах следователей, дознавателей и оперуполномоченных. В этом году видеокамеры буду установлены во всех участковых пунктах полиции», – констатировал глава полиции.