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    11:51, 26 Январь 2021 | GMT +6

    Участковые полицейские в Алматы будут проживать на обслуживаемых участках

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы участковые инспекторы будут проживать на своих участках, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Глава государства в своем Послании народу Казахстана «Казахстан в новой реальности: время действий» обозначил важную роль участковых инспекторов полиции в реализации реформы органов внутренних дел и принципа «полиция в шаговой доступности».

    «В этой связи для исполнения поручений Президента совместно с акиматом мы разработали трехлетний План по улучшению деятельности участковых инспекторов полиции, где предусмотрено приобретение и полное оснащение 51 объекта недвижимости под участковые пункты полиции, из них 16 совмещенных с жильем, в том числе выкуп 28 арендуемых помещений под участковые пункты полиции. Таким образом, участковые инспекторы полиции будут проживать на своем обслуживаемом административном участке – прежде всего, это удобно для жителей, и, безусловно, положительно скажется на эффективности работы полицейского. В настоящее время производятся расчеты для внесения на утверждение акима, после чего приступим к реализации плана», - отметил начальник департамента полиции города Алматы Канат Таймерденов.

    В целом, ежесуточно на охрану общественного порядка в городе заступает более 2 тысяч сотрудников полиции и военнослужащих Национальной гвардии МВД РК, которые перекрывают 550 маршрутов патрулирования, из них 200 автомобильных и 350 пеших.

    «В минувшем году в охране общественного порядка активно принимали участие 1 общественное формирование и 7 коллективов различных организаций, оказывающих содействие в обеспечении общественного порядка. С их участием раскрыто 164 преступления, выявлено 11 тысяч 429 административных правонарушений», - резюмировал Канат Таймерденов.


    Теги:
    МВД РК Строительство Общество Безопасность Алматы Правоохранительные органы Благоустройство
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