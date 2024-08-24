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    17:10, 24 Август 2024 | GMT +6

    Участки улицы Жандосова перекроют в Алматы

    Вечерний Алматы Кешкі Алматы
    Фото: Александр Павский/ Kazinform

    В связи с проведением среднего ремонта участков улицы Жандосова, вводятся временные ограничения движения, передает корреспондент агентства Kazinform.

    По данным акимата города, с 23:00 24 августа до 07:00 26 августа движение будет перекрыто на участке от улицы Яссауи до улицы Шаймерденова. Объезд будет обеспечен в восточном направлении по улицам Яссауи и Шаляпина. В западном направлении по улицам Шаймерденова, Мырзағүлұлы Бекет Ата, 7-я линия.

    акимат г. Алматы
    Фото: акимат г. Алматы

    С 23:00 25 августа до 07:00 27 августа движение будет перекрыто на участке от улицы Шаймерденова до улицы Саина. Объезд будет обеспечен в восточном направлении по улицам Шаймерденова, Мырзағүлұлы Бекет Ата, Мусина. В западном направлении - по улицам Саина, Шаляпина, Яссауи.

    На ремонтируемом участке будут выставлены предупреждающие знаки, стенды с контактной информацией руководителя подрядной организации. Просим заранее планировать свой маршрут.

    Теги:
    Регионы Казахстана Алматы Перекрытие улиц Ремонт дорог
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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