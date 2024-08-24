Участки улицы Жандосова перекроют в Алматы

В связи с проведением среднего ремонта участков улицы Жандосова, вводятся временные ограничения движения, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным акимата города, с 23:00 24 августа до 07:00 26 августа движение будет перекрыто на участке от улицы Яссауи до улицы Шаймерденова. Объезд будет обеспечен в восточном направлении по улицам Яссауи и Шаляпина. В западном направлении по улицам Шаймерденова, Мырзағүлұлы Бекет Ата, 7-я линия.

Фото: акимат г. Алматы

С 23:00 25 августа до 07:00 27 августа движение будет перекрыто на участке от улицы Шаймерденова до улицы Саина. Объезд будет обеспечен в восточном направлении по улицам Шаймерденова, Мырзағүлұлы Бекет Ата, Мусина. В западном направлении - по улицам Саина, Шаляпина, Яссауи.

На ремонтируемом участке будут выставлены предупреждающие знаки, стенды с контактной информацией руководителя подрядной организации. Просим заранее планировать свой маршрут.