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    05:55, 01 Сентябрь 2024 | GMT +6

    Участки улицы вдоль БАКа перекроют в Алматы

    ремонт дорог
    Фото: freepik

    В Алматы в связи с проведением среднего ремонта участков улицы вдоль БАКа вводятся временные ограничения движения, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Первый участок: с 23:00 31 августа до 11:00 2 сентября движение будет перекрыто на участке от улицы Саина до улицы Центральная. Объезд будет обеспечен по дублеру и по улицам Жаужурек, Центральная, Ак-Кайнар.

    Второй участок: с 23:00 1 сентября до 11:00 3 сентября движение будет перекрыто на участке от улицы Центральная до улицы Махамбет Утемисулы. Объезд будет обеспечен по дублеру и улицам Утемисулы, Центральная, Северное кольцо.

    Третий участок: с 23:00 2 сентября до 11:00 4 сентября движение будет перекрыто на участке от улицы Утемисулы до Байдибек би. Объезд будет обеспечен по улицам Северное кольцо, Утемисулы и Аршалы.

    Четвертый участок: с 23:00 3 сентября до 11:00 5 сентября движение будет перекрыто на участке от улицы Байдибек би до улицы Северное кольцо. Объезд будет обеспечен по дублеру и улицам Северное кольцо, Дунганская.

    На ремонтируемых участках будут выставлены предупреждающие знаки, стенды с контактной информацией руководителя подрядной организации.

    В городе до 15 сентября закрыто движение по улице Бродского от улицы Казакова до автобусного парка (улица Бродского, 37Г) в Жетысуском районе, по улице Жургенова от улицы Жангельдина с переходом через улицу Жетысускую до улицы Тянь-Шаньской.

    Теги:
    Дороги Регионы Алматы Закрытие дорог Ремонт дорог
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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