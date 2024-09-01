Участки улицы вдоль БАКа перекроют в Алматы

В Алматы в связи с проведением среднего ремонта участков улицы вдоль БАКа вводятся временные ограничения движения, передает корреспондент агентства Kazinform.

Первый участок: с 23:00 31 августа до 11:00 2 сентября движение будет перекрыто на участке от улицы Саина до улицы Центральная. Объезд будет обеспечен по дублеру и по улицам Жаужурек, Центральная, Ак-Кайнар.

Второй участок: с 23:00 1 сентября до 11:00 3 сентября движение будет перекрыто на участке от улицы Центральная до улицы Махамбет Утемисулы. Объезд будет обеспечен по дублеру и улицам Утемисулы, Центральная, Северное кольцо.

Третий участок: с 23:00 2 сентября до 11:00 4 сентября движение будет перекрыто на участке от улицы Утемисулы до Байдибек би. Объезд будет обеспечен по улицам Северное кольцо, Утемисулы и Аршалы.

Четвертый участок: с 23:00 3 сентября до 11:00 5 сентября движение будет перекрыто на участке от улицы Байдибек би до улицы Северное кольцо. Объезд будет обеспечен по дублеру и улицам Северное кольцо, Дунганская.

На ремонтируемых участках будут выставлены предупреждающие знаки, стенды с контактной информацией руководителя подрядной организации.

В городе до 15 сентября закрыто движение по улице Бродского от улицы Казакова до автобусного парка (улица Бродского, 37Г) в Жетысуском районе, по улице Жургенова от улицы Жангельдина с переходом через улицу Жетысускую до улицы Тянь-Шаньской.