Участки нескольких улиц перекроют в Алматы: изменятся схемы движения маршрутов

В связи с проведением капитального ремонта автомобильной дороги Алматы–1 — станция Шамалган — Узынгаш (Сорбулакский тракт) на улицах Жаужурек и Аэродромная будет введено частичное ограничение движения автотранспорта.

Из-за этого с 16 мая и до завершения ремонтных работ временно изменятся схемы движения автобусных маршрутов № 213, № 235 и № 255.

Маршрут № 213 — в северном направлении автобусы будут следовать по улице Саина, далее через проезд в западном направлении через микрорайон Мадениет, затем по улице Аруана, улице Сорбулакский тракт и далее по привычной схеме. В обратном направлении: улица Сорбулакский тракт — улица Аруана — проезд в восточном направлении через микрорайон Мадениет — улица Саина — далее по схеме.

Маршрут № 235 — в западном направлении движение будет организовано по улице Сорбулакский тракт, далее по улице Барыс, улице Вдоль Бака, улице Саина, затем снова по улице Сорбулакский тракт и далее по маршруту. В обратном направлении: улица Сорбулакский тракт — улица Саина — улица Вдоль Бака — улица Барыс — улица Сорбулакский тракт — далее по схеме.

Маршрут № 255 — в западном направлении: улица Сорбулакский тракт — улица Барыс — улица Вдоль БАКа — улица Саина — улица Сорбулакский тракт — далее по схеме. В обратном направлении: улица Сорбулакский тракт — улица Саина — улица Вдоль БАКа — улица Барыс — улица Сорбулакский тракт — далее по схеме.

Кроме того, в городе временно перекроют участок улицы Жамакаева в связи с проведением среднего ремонта. С 06:00 16 мая до 18:00 17 мая движение будет полностью ограничено на участке от улицы Азербаева до проспекта Аль-Фараби.

Также для обеспечения микрорайона Мадениет общественным транспортом с 16 мая временно изменится схема движения маршрута № 122.

Маршрут № 122 — в южном направлении автобусы будут следовать по улице Нуржауган, далее по улицам Ш. Абыз, Жезтандай, Талдыбулак, Сулейменова, Приканальная и далее по маршруту. В обратном направлении: улица Приканальная — улица Сулейменова — улица Талдыбулак — улица Агыбай батыра — улица Ш. Абыз — улица Нуржауган — далее по схеме.

Помимо этого, в связи с изменением схемы движения маршрута № 76 с 16 мая конечная остановка будет временно перенесена на остановочный пункт «Барлык базары».

Ранее в городе в связи с проведением дорожно-ремонтных работ на улицах Ш. Абыза и Жамакаева временно были изменены схемы движения нескольких автобусных маршрутов.