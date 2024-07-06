Участки двух улиц временно перекроют в Алматы

Участок улицы Жансугурова в Алматы ночью закроют для проезда автотранспорта из-за плановой реконструкции водопровода, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в акимате города, 6 июля с 22:00 до 10:00 7 июля будет закрыто движение автотранспорта по улице Жансугурова в районе пересечения с улицей Акпаева. Временные ограничения связаны с проведением плановой реконструкции водопровода, проложенной под проезжей частью этого уличного сегмента.

Также в городе в связи с ремонтом на два дня перекроют участки улицы Масанчи. Так, с 23:00 6 июля до 06:00 8 июля движение будет перекрыто на участке от улицы Толе би до проспекта Абая. При этом движение на перекрестках с улицами Курмангазы, Шевченко, Жамбыла, Карасай батыра и Богенбай батыра будет открыто с 06:00 7 июля.

На ремонтируемом участке будут выставлены предупреждающие знаки, стенды с контактной информацией руководителя подрядной организации. Просим заранее планировать свой маршрут.