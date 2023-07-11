Участки двух улиц и моста перекроют на левобережье Астаны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По согласованию с управлением административной полиции ДП Астаны в целях обеспечения безопасности дорожного движения средний ремонт дорожного полотна ведется на участках проспекта Мангилик Ел, улицы Арай и моста «Тулпар», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

В связи с проведением ремонта с 11 по 17 июля будет закрыто движение по проспекту Мангилик Ел на участке от улицы А.Кекильбаева до улицы Хусейн бен Талал.

Также с 12 июля по 3 августа частично перекроют движение для автотранспортных средств на мосту «Тулпар».

Из-за ремонта с 11 по 20 июля закроют участок улицы Арай от улицы Жауказын до улицы Космонавтов.

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторовых ситуаций на дорогах города.