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    15:37, 06 Декабрь 2023 | GMT +6

    Участки для строительства 208 объектов выделили по проекту «Комфортная школа» в РК

    Комфортная школа
    Фото: primeminister.kz

    Строительство объектов, строящихся в рамках проекта «Комфортная школа», ведется по утвержденному плану. Об этом сообщили в АО «Samruk-Kazyna Construction», передает корреспондент агентства Kazinform.

    - Пилотный национальный проект «Комфортная школа» будет реализован в 2023-2025 годах. Строительство и сдача в эксплуатацию образовательных учреждений проводится в два этапа. Первый этап охватывает 2023-2024 годы. В этот период планируется передать на благо народа 208 объектов образования по всей стране. Строительство еще 151 школы начнется в 2024 году, они будут введены в эксплуатацию в 2025 году. На сегодняшний день выделены земельные участки будущих 208 школ, полностью завершены подготовительные работы к строительству, - отметили в компании, отвечая на запрос корреспондента агентства.

    Согласно представленным данным, национальный проект реализуется в соответствии с утвержденным планом. 

    - Консервация объектов не планируется. После получения заключения РГП «Госэкспертиза» по проектно-сметной документации будущих школ строительные работы будут продолжены, - сообщили в АО «Samruk-Kazyna Construction».

    Теги:
    Регионы Казахстана Регионы Образование Строительство школа
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
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