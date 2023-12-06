Участки для строительства 208 объектов выделили по проекту «Комфортная школа» в РК

- Пилотный национальный проект «Комфортная школа» будет реализован в 2023-2025 годах. Строительство и сдача в эксплуатацию образовательных учреждений проводится в два этапа. Первый этап охватывает 2023-2024 годы. В этот период планируется передать на благо народа 208 объектов образования по всей стране. Строительство еще 151 школы начнется в 2024 году, они будут введены в эксплуатацию в 2025 году. На сегодняшний день выделены земельные участки будущих 208 школ, полностью завершены подготовительные работы к строительству, - отметили в компании, отвечая на запрос корреспондента агентства.