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    18:25, 11 Апрель 2022 | GMT +6

    Участились случаи возгорания травы и мусора по вине людей в Павлодаре

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Огнеборцы во время одного выезда тушили пламя в четырёх местах юго-западного микрорайона Павлодара, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «На пульт 101 поступило сообщение о возгорании мусора площадью 20 квадратных метров», - сообщили журналистам в департаменте по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области.

    В ДЧС уточнили, что за один выезд огнеборцы съездили сразу на четыре возгорания. Второе место, куда им пришлось поехать, - улица Усолка, 18. Там горели сухая трава и мусор на площади 30 квадратных метров.

    А вдоль реки Иртыш загорелся камыш.

    На территории частного дома по адресу: Усолка, 16 горел мусор площадью 10 квадратных метров .

    По словам спасателей, все возгорания произошли из-за того, что люди сжигают свои мусор и сухую травы.


    Видео: tipavlo.dar


    Теги:
    МЧС Пожар Происшествия, ЧС Происшествия Павлодарская область
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