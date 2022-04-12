Участились случаи возгорания травы и мусора по вине людей в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Огнеборцы во время одного выезда тушили пламя в четырёх местах юго-западного микрорайона Павлодара, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«На пульт 101 поступило сообщение о возгорании мусора площадью 20 квадратных метров», - сообщили журналистам в департаменте по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области.

В ДЧС уточнили, что за один выезд огнеборцы съездили сразу на четыре возгорания. Второе место, куда им пришлось поехать, - улица Усолка, 18. Там горели сухая трава и мусор на площади 30 квадратных метров.

А вдоль реки Иртыш загорелся камыш.

На территории частного дома по адресу: Усолка, 16 горел мусор площадью 10 квадратных метров .

По словам спасателей, все возгорания произошли из-за того, что люди сжигают свои мусор и сухую травы.

Видео: tipavlo.dar