Участились случаи отравления газом в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы участились случаи отравления природным газом из-за несоблюдения пожарной безопасности. Об этом на брифинге в региональной службе коммуникаций сообщил начальник управления государственного пожарного контроля ДЧС Данияр Жусупов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Несмотря на проводимые профилактические мероприятия, учащаются случаи пожаров и отравления вследствие несоблюдения пожарной безопасности при использовании газовых приборов. Так, с начала года в городе зарегистрировано четыре несчастных случая при использовании газового оборудования в быту. В результате отравились природным газом пять человек, в том числе три ребенка. Еще пять человек, в том числе один ребенок, получили ожоги различной степени тяжести», - сказал Данияр Жусупов.

По его словам, 2 октября в Медеуском районе в подвальном помещении одного из частных домов в результате неисправности внутридомового дымохода природным газом отравились пять человек, из них двое детей, 2019 и 2022 года рождения. После оказания медицинской помощи в больнице они были отпущены домой.

Еще один подобный случай произошел 31 октября в Алатауском районе. В частном двухэтажном жилом доме получили отравление природном газом пять человек, из которых трое дети, 2014, 2012, 2021 годов рождения. После осмотра и оказания медицинской помощи отпущены домой.

По словам спикера, причиной ЧС стало некачественное и формальное техническое обслуживание дымоходов и вентиляционных каналов газовых приборов.

Данияр Жусупов обратился к жителям мегаполиса с просьбой приобретать газовые баллоны и газовое оборудование только в специализированных организациях, имеющих сертификаты на реализацию данной продукции.

«Обязательно ежегодно проверять газовое оборудование, прибегая к услугам специалистов. Следить за исправностью вентиляционных каналов, постоянно проветривать помещение, особенно перед сном. Очень важно соблюдать меры безопасности при использовании газовых приборов, а также не располагать вблизи отопительных печей и газовых приборов мебель и другие сгораемые предметы, не производить сушку одежды и дров», - сказал спасатель.