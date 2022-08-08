8 Августа 2022 20:31

Участились ДТП по вине пьяных водителей в Жетысуской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ – В Жетысуской области с начала года за управление авто в состоянии алкогольного опьянения привлечены к ответственности 280 водителей. За рецидив правонарушения задержаны 12 лиц, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным департамента полиции, на автодорогах региона в этом году по вине пьяных водителей погибли четыре человека и 18 получили различные увечья. Последний факт зарегистрирован в эти выходные в Коксуском районе.

«ДТП произошло близ села Жамбыл. За рулем «Mercedes Benz С-220» находился 24-летний местный житель. Подъезжая к республиканской автодороге Алматы-Оскемен, водитель не справился с управлением автомашины и врезался в дерево. В результате, с места происшествия с различными травмами госпитализировали пятерых человек 1989-1998 годов рождения. Практически у всех участников диагностированы переломы костей, ушибы, гематомы, рваные раны и травматический шок. Все находились в алкогольном опьянении» - сообщили в ДП.

По факту ДТП с назначением необходимых экспертиз начато расследование, предусмотренное частью второй статьи 345 УК РК «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

В департаменте полиции отметили, что в этом году на территории региона по линии дорожной безопасности выявлено и пресечено 57 тыс. 625 административных правонарушений. За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения привлечены к ответственности 280 водителей. За рецидив правонарушения задержаны 12 лиц.

«Уличенные в пьянстве за рулем водители привлекаются к строгой ответственности. За нарушение предусмотрено наказание в виде лишения водительских прав на семь лет и административный арест сроком на 15 суток. При повторном задержании водителю грозит уже уголовное преследование» - дополнили в полиции.