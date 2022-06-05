Участие в референдуме приняли ​следственно-арестованные в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – 193 следственно-арестованных приняли участие в референдуме, прошедшем в СИЗО акмолинкого ДУИС, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе ДУИС по Акмолинской области, голосование проводится по спискам избирателей, в которые включаются граждане Казахстана, обладающие активным избирательным правом: достигшие 18 лет, дееспособные, не содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда.

«В СИЗО акмолинкого ДУИС приняли участие в голосовании подозреваемые, обвиняемые, осужденные, в отношении которых приговор не вступил в законную силу. На сегодня таковых в областном изоляторе 193 человека», - пояснила пресс-секретарь ведомства Ирина Горнова.

Процедура прошла со строгим соблюдением мер предосторожности от вирусных заболеваний.

​«Хочу отметить, что подготовка закрытого избирательного участка СИЗО организована на должном высоком уровне. Состав комиссии и подследственные 100-процентно обеспечены средствами индивидуальной защиты. Следственно-арестованные организованно и спокойно прошли процедуру голосования. На референдум вынесено 56 поправок к 33 статьям Конституции, но одобрить одну часть предлагаемых изменений и отвергнуть другую невозможно. В бюллетене значится один вопрос: «Принимаете ли Вы изменения и дополнения в Конституцию, изложенные в проекте Закона? И два варианта ответа: «да» и «нет». Подследственные имели доступ к информации о референдуме, предложенных поправках и время для принятия решения», - сказала председатель комиссии Алия Джангашкарова.