Убрано 11,8 млн га зерновых и зернобобовых культур – МСХ РК

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - По республике убрано 11, 8 млн га зерновых и зернобобовых культур, или 74.3 % от их общей уборочной площади, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Минсельхоз РК.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, при средней урожайности 8,7 ц/га намолочено 10,3 млн тонн зерна.

При плане на июль-октябрь (396,5 тыс. тонн) отгружено 221,1 тыс. тонн льготного дизтоплива, или 56 %.

Минэнерго установлена цена 156 тенге/литр (189,0 тыс. тенге/тонна) с НПЗ, с учетом доставки операторов средняя цена в регионах составляет 177 тенге/литр, в АЗС – 198 тенге/литр.

В целом уборочная кампания проходит в штатном режиме, при благоприятных погодных условиях уборочную кампанию планируется завершить в оптимальные сроки, прогнозы по урожаю зерновых будут выполнены.

