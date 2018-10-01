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Уборочная страда завершается в Акмолинской области

4 Октября 2018 11:39 113
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Уборочная страда завершается в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Малик Мурзалин с рабочей поездкой побывал в Зерендинском и Сандыктауском районах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Акмолинской области.    

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В Зерендинском районе аким области посетил завод по производству жидких минеральных удобрений ТОО «Викторовское». Его директор Владимир Андрюхин ознакомил руководителя региона с технологическим процессом и продукцией завода, позволяющей в значительной мере сэкономить средства на приобретении удобрений. Мощность завода - 120 тонн удобрений в сутки, это количество позволяет обработать 800 га. Затраты на строительство завода небольшие (сумма инвестиций составляет 50 млн тенге), подобное оборудование может значительно повысить урожайность и в других хозяйствах. 

Аким области осмотрел поля аграриев, где в эти дни полным ходом ведутся уборочные работы. По словам земледельцев, большая часть полей уже полностью убрана, завершается уборка на полях, расположенных в лесостепной зоне. 


Уборочная страда завершается в Акмолинской области  В каждом районе Малик Мурзалин провел совещание с активом. Руководители крестьянских хозяйств активно участвовали в обсуждении важных вопросов, в том числе касающихся ГСМ и пастбищных земель. Аким области призвал аграриев подключаться к работе по контролю поставки топлива и рационального использования земель.
Уборочная страда завершается в Акмолинской области

Заслушав информации акимов Зерендинского и Сандыктауского районов, руководителей районных управлений государственных доходов и отделов земельных отношений, аким области дал конкретные поручения.

 

 

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Ключевые слова: Сельское хозяйство, Акмолинская область, Акимат,
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