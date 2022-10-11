Уборочная кампания завершается в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Уборочная кампания этого года на полях Жамбылской области близится к завершению - свеклосеющие хозяйства региона начали сбор сладкого корня. Крестьянские хозяйства после сбора урожая вносят удобрения в почву, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в областном управлении сельского хозяйства, в этом году площадь сельхозкультур по сравнению с 2021 годом увеличилась на 5,4 тыс. га, составив 756,2 тыс. га. Полностью убрали 371,1 тыс. га зерновых колосовых культур, при этом валовый сбор составил 633,4 тыс. тонн, при среднем показателе урожайности - 17,1 центнера с гектара. В этом году в регионе посеяли картофель на 11,6 тыс. га, кукурузы на зерно на 18,6 тыс. га, масличных культур на 72,4 тыс. га, овощей и бахчевых культур на 61,1 тыс. га. Посевные площади сахарной свеклы с каждым годом увеличиваются – если в этом году было засеяно 5,5 тыс. га, то в следующем 2023 году сахарной свеклой засеют площади в два раза больше нынешних.

Хозяйства Жамбылской области получили минеральные удобрения и семена, а также горюче-смазочные материалы, по льготным ценам.

На пятой части посевных площадей сельхозугодий Жамбылской области аграрии применяют минеральные удобрения. В этом году запланировано использовать 52,4 тыс. тонны минеральных удобрений,

Как сообщалось, в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития подняли проблему нехватки минудобрений для казахстанских аграриев. Сейчас около половины отечественного рынка зависит от импортных удобрений, и для решения этой проблемы планируется к 2026 году построить аммиачно-карбамидный комплекс по производству аммиака, селитры, карбамида. Ожидается, что тем самым удастся закрыть потребность внутреннего рынка. Кроме того, между жамбылским ТОО «Казфосфат» и российским АО «ОХК «Уралхим» в 2022 году подписан меморандум о сотрудничестве, в рамках которого химические гиганты будут производить востребованные комплексные удобрения и аммиак.

Жамбылская область является одним из преимущественно сельскохозяйственных регионов страны. Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения в Жамбылской области составляет более 4,6 млн га, в том числе пашни 781,8 тыс. га. Площадь орошаемых земель составляет 182,4 тыс. га, многолетних насаждений — 3,9 тыс. га, сенокосов — 123,5 тыс. га. Пастбища занимают большую часть земель сельскохозяйственного назначения – 3,5 млн га.