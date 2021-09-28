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Уборочная кампания завершается в Казахстане

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
28 Сентября 2021, 11:06
Уборочная кампания завершается в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В основных зерносеющих регионах страны близится к завершению уборочная кампания. Для оценки эффективности оказываемой фермерам поддержки акционерным обществом «КазАгроФинанс» холдинга «Байтерек» организован пресс-тур в одно из хозяйств Акмолинской области, передает МИА «Казинформ».

ТОО «Камышенка» работает с Акмолинским филиалом АО «КазАгроФинанс» с 2012 года.

За период обслуживания в филиале «КазАгроФинанс» с целью обновления машинно-тракторного парка закуплено техники на сумму 930 миллионов тенге.

В 2021 году заключен договор финансового лизинга с АО «КазагроФинанс» на сумму 262,2 миллионов тенге на приобретение кормоуборочного комбайна, что стало актуально в текущем году в условиях экстремальной жары в республике и дефицита кормов.

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Товарищество с ограниченной ответственностью «Камышенка» организовано в 2005 году. Основное направление деятельности ТОО «Камышенка» - производство и реализация продукции растениеводства и животноводства. Общая площадь пашни составляет 18 622 га (из них засеваются 12 тысяч гектаров). Основные возделываемые культуры представлены зерновыми и кормовыми (кукуруза на корм, горох сушенный, смесь колосовых).

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Животноводство представлено молочным направлением, состоящим из 600 голов маточного поголовья, общее поголовье в хозяйстве - 1 500 голов КРС.

По информации управления сельского хозяйства акимата Акмолинской области общая площадь зерновых и зернобобовых культур в области составляет 4 миллиона 530 тысяч гектаров.

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По состоянию на 20 сентября 2021 года уже обмолочено 4 миллиона 338 тысяч гектаров или 95,7 процентов. В Астраханском районе области убрано 86% площадей.

На 21 сентября 2021 года в АО «КазАгроФинанс» поступили заявки от сельхозтоваропроизводителей страны на сумму 161,9 миллиардов тенге, из которых профинансировано 6 477 единиц техники на сумму 124 миллиардов тенге.

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