Уборочная кампания стартовала в области Улытау

ЖЕЗКАЗГАН. КАЗИНФОРМ - Из-за засухи в этом году объем урожая в области Улытау на 2-3 тысячи тонн меньше, чем в прошлом году, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата области.

Общая площадь обрабатываемых земель в 2023 году составляет 28 762,2 га. Из них посеяно: пшеницы – 23 585,1 га, ячменя – 3 155 га, кормовых культур – 4 271,8 га, овощных и бахчевых культур – 901,7 га.

Цена на сено в области в среднем составляет 800 тенге, на отруби – 85 тысяч тенге за тонну, ячмень – 95 тысяч тенге.

Всего в сенокосный период задействовано 200 грузовых автомобилей, 750 тракторов, 598 прицепных тягачей, около 1000 косилок, 78 единиц прессового оборудования, 487 тракторных грабель, 212 единиц сенокосильной техники.

В текущем году в области Улытау ожидается заготовка 539 тысяч тонн сена, сейчас заготовлена 351 тысяча тонн сена.