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    19:41, 22 Август 2023 | GMT +6

    Уборочная кампания стартовала в области Улытау

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    Фото: пресс-служба Акимата области Ұлытау
    ЖЕЗКАЗГАН. КАЗИНФОРМ - Из-за засухи в этом году объем урожая в области Улытау на 2-3 тысячи тонн меньше, чем в прошлом году, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата области.

    Общая площадь обрабатываемых земель в 2023 году составляет 28 762,2 га. Из них посеяно: пшеницы – 23 585,1 га, ячменя – 3 155 га, кормовых культур – 4 271,8 га, овощных и бахчевых культур – 901,7 га.
    Цена на сено в области в среднем составляет 800 тенге, на отруби – 85 тысяч тенге за тонну, ячмень – 95 тысяч тенге.
    Всего в сенокосный период задействовано 200 грузовых автомобилей, 750 тракторов, 598 прицепных тягачей, около 1000 косилок, 78 единиц прессового оборудования, 487 тракторных грабель, 212 единиц сенокосильной техники.
    В текущем году в области Улытау ожидается заготовка 539 тысяч тонн сена, сейчас заготовлена 351 тысяча тонн сена.


    Теги:
    Улытауская область Урожай Сельское хозяйство
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