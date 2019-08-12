Уборочная кампания началась в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Погодные условия в этом году повлияли на то, что аграрии Костанайской области начали уборочную кампанию раньше привычных сроков. О том, какая кампания предстоит, и как засуха повлияла на урожай, сообщил в ходе селекторного совещания аким Костанайской области Архимед Мухамбетов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметил глава региона, открывая агросовещание, в текущем году по погодным условиям созревание культур проходило быстрее обычного, и сроки уборки сдвинулись, наступили раньше. В некоторых районах работы уже начаты.

«Недостаток осенне-зимних, весенних, летних осадков отразился на росте и развитии сельскохозяйственных культур – пшеницы, масличных. Вследствие жесточайшей засухи в некоторых районах, в основном южных, урожай низкий, что, конечно, отразится на финансово-хозяйственной деятельности наших аграриев. Посещение районов и осмотр состояния посевов зерновых и масличных культур еще раз показали, что необходима дальнейшая диверсификация структуры посевных площадей, внедрение трех-, четырёхпольного севооборота, соблюдение агротехнологии выращивания этих культур»,- сказал А. Мухамбетов.

Стоит отметить, что неблагоприятные погодные условия в этом году не коснулись крупных зерносеющих регионов - Акмолинской и Северо-Казахстанской областей. Зато коснулись Костанайской, Актюбинской и Западно-Казахстанской областей. Засуха наблюдается и в ряде регионов России. Это, по словам акима, вполне может стать причиной увеличения цены на зерно, что позволит нашим сельхозформированиям снизить негативные последствия засухи.

«Из-за недостатка зимне-весенних осадков, неблагоприятного весенне-летнего теплового режима урожайность кормовых культур составила от 1 до 6 ц/га. Особенно это отразилось на заготовке кормов в юго-западных районах, где заготовлено от 24 до 50% сена от доведенного задания. В этой связи необходимо продолжить сенокошение и в полном объеме обеспечить кормами все поголовье скота в частном и производственном секторах»,- заключил А. Мухамбетов.

Фото: sfera.fm