Уборочная кампания близится к завершению в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В Костанайской области собрано с полей 99,2% урожая. В ближайшие дни при благоприятных погодных условиях аграрии планируют полностью завершить работы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Зерновые убраны на 99,2%, собрано свыше 3 млн гектаров, намолочено 4 млн 704 тыс. тонн. Урожайность в этом году - 11,9 центнера с гектара. В прошлом году урожайность была 7,5. В этом году урожай по области хороший», - сообщил главный специалист управления сельского хозяйства Костанайской области Кенже Жумандыков.

Что касается масличных культур - они убраны на площади 366 тыс. га или 49%. Из них намолочено 203 тыс. тонн. Урожайность масличных в этом году 5,5 центнеров с гектара.

«Многие районы уже завершили работы. Уборка урожая еще идет и на стадии завершения в Житикаринском, Камыстинском, Карабалыкском, Костанайском, Мендыкаринском, Федоровском, Сарыкольском и Узынкольском районах. В ближайшие дни планируется завершить кампанию, если позволят погодные условия», - подытожил К. Жумандыков.

Ранее сообщалось, что в этом году в Костанайской области посевная площадь составит 5 млн 173 тыс. гектаров, в том числе озимые культуры более 37 тыс. Яровой сев планировалось разместить на площади более 4 млн га, зерновые и бобовые – 3 млн 928 тыс. га, масличные культуры - 651,7 тыс. га.