Уборку зерновых завершили в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аграрии Северо-Казахстанской области завершили уборку зерновых культур, на 75% - масличных, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В пресс-службе управления сельского хозяйства и земельных отношений нашему агентству сообщили, что, по предварительным данным, намолочено более 3 млн тонн зерновых при средней урожайности 11 ц/га.

Масличные североказахстанские аграрии убрали на 723 тысячах га, что составляет 75,5% от общей посевной площади. Намолотили 450,8 тысячи тонн, урожайность составляет 6,2 ц/га.

Валовой сбор картофеля составил 391,4 тысячи тонн при урожайности 133,2 ц/га, овощей - 73,3 тысячи тонн при урожайности 130 ц/га.

«Из нового урожая на лицензированные хлебоприемные предприятия поступило 924 тысячи тонн зерна, в том числе пшеницы 770,8 тысячи тонн. Из принятой мягкой пшеницы объем 3 класса составляет 89%, что выше уровня прошлого года на 22%. Ячменя принято 84,5 тысячи тонн, масличных - 66 тысяч тонн», - проинформировали в пресс-службе.

Агроформирования уже приступили к подготовке полей под урожай следующего года.

Внесли более 158,5 тысячи тон минеральных удобрений при плане в 160 тысяч тонн. В прошлом году эта цифра составляла 135 тысяч тонн.

Под посев 2022-го года засыпали 482,6 тысячи тонн.

На полях идет вспашка зяби, площадь которой в этом году составит 3 млн га,

паров - 610 тысяч га.

Напомним, в этом году общая посевная площадь сельскохозяйственных культур регионе составила 4,3 млн га. Зерновые и зернобобовые культуры заняли 3 млн га, масличные – 1 млн га, кормовые культуры – 344,8 тысячи га, картофель – 31,9 тысячи га и овощи – 6,2 тысячи га.