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    21:15, 03 Октябрь 2021 | GMT +6

    Уборку проса завершают в Мойынкумском районе Жамбылской области

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    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В Мойынкумском районе Жамбылской области завершаются работы по уборке проса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Отметим, что самый отдаленный район Жамбылской области - Мойынкумский - один из самых суровых и богатых в регионе. В Мойынкумах встречаются разнообразные полезные ископаемые, такие как золото, уран, бариты, алмазы, кварц, известняк и другие. Выращивание сельхозкультур здесь сопряжено с большими климатическими трудностями. Регион отличается засушливостью и резкими перепадами температур.

    Тем не менее, в Мойынкумах на сегодняшний день насчитывается 744 фермерских хозяйства.

    Как сообщили в региональной службе коммуникаций, в мойынкумских селах Кушаман, Кокжелек, А.Назарбекова занимаются выращиванием проса, в основном, это красное просо. В этом году в Кызылталском и Кызылотауском сельских округах данная культура была высеяна в больших объемах, чем прежде. В настоящее время работы по уборке полей идут к завершению.

    Глава крестьянского хозяйства «Ынтымақ» Мейрбек Шынжарбеков, вместе с другими сельчанами, засеял просом 11 гектаров земли, его собственный надел три гектара.

    «Приближается день, когда мы увидим плоды нашего труда. Сейчас мы поставляем урожай на ток и обмолачиваем зерно. В этом году мы немного припозднились из-за задержки подачи поливной воды. Однако урожай выдался неплохой, думаю получить 2,5 тонны с гектара», - говорит Мейрбек Шынжарбеков.

    В 2020 году в этом районе сельскохозяйственными культурами было засеяно 5 074 гектара. В этом году 5 662 га засеяны яровым ячменем, кукурузой на зерно, просом, подсолнечником, картофелем, овощными и бахчевыми культурами, многолетней люцерной.

    Отмечается, что в разы повышается качество молока, если кормить дойную корову соломой этой культуры. Просовое зерно используется в производстве спирта, а стебли идут на изготовление бумаги. К тому же, просо обладает высокими лечебными свойствами.




    Теги:
    Сельское хозяйство Регионы Казахстана Жамбылская область
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