Уборку озимых начали в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В Северо-Казахстанской области началась уборка озимых культур. Намолот с 10% убранной площади составил 1,1 тыс. тонн при урожайности 14,3 ц/га, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Масштабные осенне-полевые работы у североказахстанских аграриев еще впереди. Несмотря на сложные климатические условия, урожай ожидают на уровне среднемноголетних значений - 14-16 ц/га.

«Наша область относится к зоне рискового земледелия. И мы пока сильно зависим от погодно-климатических условий. В последние годы столкнулись с засухой и суховеями, что отрицательно сказалось на урожайности. Июль этого года стал рекордным по высокой температуре. В период вегетации погодные условия оказались менее благоприятными. Сумма осадков за май-июль составила 123 мм, что меньше нормы почти на 20 мм», - отметил руководитель управления сельского хозяйства Мейрам Мендыбаев.

В августе в регионе ожидаются осадки в виде града, понижение температуры воздуха.

М.Мендыбаев добавил, что для получения достойного урожая провели работу по по сортообновлению, внесли более 171 тыс. тонн минеральных удобрений на площади 2,3 млн га, провели обработку против сорняков, вредителей и болезней. Подготовили технику, завершают необходимые работы на элеваторах.

«По области посевы зерновых культур с хорошим состоянием составляет 78,5%, удовлетворительным - 21,5%. Посевы масличных культур с хорошим состоянием - 61,4%, удовлетворительным - 37,7%, плохим - 0,6%», - сказал М.Мендыбаев.

Уборочную кампанию в регионе рассчитывают начать во второй декаде августа. С учетом средней производительности зерноуборочных комбайнов завершить работы аграрии могут в течение двух недель.

Общая посевная площадь в этом году в области составляет 4,5 млн га. Из них 3,2 млн га заняли зерновые, 960 тыс. га - масличные, 34,1 тыс. га - картофель и 6,2 тыс. га - овощи.