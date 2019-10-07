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Уборка зерновых завершается в Северном Казахстане
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области аграрии завершают уборочную кампанию, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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По оперативным данным на утро 7 октября, скошено 90% зерновых. Намолотили агроформирования около 4 млн тонн. Урожайность сейчас составляет 15,7 центнера с гектара. Лидирует по этому показателю Кызылжарский район. Здесь урожайность составляет 21,6 центнера с гектара.
В этом году общая площадь зерновых в регионе составила 2,8 млн га. Ежегодно пшеничный клин сокращают. Увеличивается площадь масличных культур. В этом году она составила около 1 млн га. Уборка масличных тоже идет полным ходом. Скосили аграрии 66% площади, намолотили около 440 тысяч тонн. Средняя урожайность составляет 8,3 центнера с гектара.
Убрали с полей картофель и овощи. В этом году картофеля собрали более 447 тысяч тонн.
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