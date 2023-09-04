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    16:25, 04 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Уборка урожая проходит в сложных погодных условиях в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области медленными темпами идет уборочная кампания. Сбор урожая осложняет дождливая погода, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По оперативным данным управления сельского хозяйства, на утро 4 сентября в регионе убрали всего 891,7 тысячи га зерновых и зернобобовых, или 26% от общей площади.

    В прошлом году на эту же дату было обмолочено уже 47% площади.

    «За август выпало осадков 51,9 мм при норме в 48,1 мм. Наибольшее количество осадков выпало в Тимирязевском районе – на 58% выше нормы, в районе им. Г. Мусрепова – на 29%, в Тайыншинском – на 15%, в Жамбылском – на 13%. По всем районам на полях наблюдается высокая влажность, что отрицательно влияет на качество зерна и урожайность и затрудняет уборку уже созревших зерновых. В период с 30 августа по 1 сентября обмолот по области не осуществлялся, аграрии простаивали», - сообщили в управлении.

    Накануне в регионе прошли ливневые дожди. Регион находится под влиянием циклона, который должен ослабеть к завтрашнему дню. Однако погода без осадков продлится недолго. К выходным синоптики вновь прогнозируют циклон.


    Теги:
    Северо-Казахстанская область Урожай Погода Сельское хозяйство
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