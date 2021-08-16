Уборка урожая началась в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области предстоит собрать урожай зерна на площади около 936 тысяч га. Некоторые хозяйства уже начали работы, а массовая уборочная кампания пройдёт в сентябре, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Об этом сообщил и. о. руководителя управления сельского хозяйства Сырым Бошпанов на аппаратном совещании в режиме онлайн.

«В этом году площадь уборки зерновых культур составляет 935,9 тыс. га, в том числе пшеницы – 757 тыс. га, ячменя – 159,7 тыс. га. Кроме того, хозяйства проведут уборку масличных культур на площади 25,2 тыс. га, картофеля – 11,2 тыс. га, зелени – 1619 га. На сегодняшний день отдельные хозяйства Абайского, Бухар-Жырауского, Жанааркинского и Шетского районов приступили к уборочным работам. Массовый сбор зерна планируется начать с 1 сентября», – сказал докладчик.

Отмечено, что производство зерна в регионе полностью обеспечивает внутреннее потребление и создаёт экспортный потенциал.

По предварительным прогнозам, средняя урожайность зерновых составит 8–10 ц/га. Планируется собрать не менее 290 тыс. тонн картофеля и 55,6 тыс. тонн овощей.

На поля выйдут 1 989 зерноуборочных комбайнов, из них 70 новых машин были приобретены в этом году. Кроме того, будет задействовано более 3 тысяч единиц техники.

Сельхозтоваропроизводителям выделено 17 тыс. тонн удешевлённого дизельного топлива. Через Аграрную кредитную корпорацию предоставляются льготные кредиты на проведение уборочных работ.

На совещании также доложили о ходе заготовки кормов для скота. На сегодняшний день собрано 81,7%, или около 2 млн тонн.

«Уборочная кампания находится на ежедневном мониторинге. Необходимо своевременно завершить заготовку кормов и собрать урожай в срок, без потерь», – отметил аким области Женис Касымбек.



