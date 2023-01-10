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Убийство врача Юрия Шумкова: подсудимый выступил с последним словом

10 Января 2023, 19:18
Убийство врача Юрия Шумкова: подсудимый выступил с последним словом

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Обвиняемый в убийстве врача-гастроэнтеролога Юрия Шумкова во время выступления с последним словом полностью признал свою вину и попросил прощения у родных своей жертвы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе судебных прений, супруга и мама убитого врача просили суд наказать обвиняемого по всей строгости закона, а родные подсудимого - отнестись с пониманием и смягчить ему наказание. Они также извинились перед близкими Шумкова.

Сам подсудимый в своем последнем слове еще раз раскаялся и попросил прощения у близких Юрия Шумкова. Он полностью признал свою вину, заявил, что очень сожалеет о случившимся и готов понести наказание за свое преступление.

По его словам, он хотел лишь припугнуть врача и узнать всю правду о своей болезни.

Подсудимый отметил, что врачи долгое время не могли определить его точный диагноз, он ходил на прием к разным специалистам, потратил все силы и средства на лечение. Об этом он рассказал также в ходе прошлого судебного заседания.

Сегодня в прениях прокурор просил признать виновным подсудимого по нескольким статьям и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 20 лет с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.

Ранее по этому делу были допрошены сотрудник полиции и водитель такси.

4 апреля 2022 года в Алматы из охотничьего ружья был застрелен известный гастроэнтеролог Юрий Шумков. Подозреваемого задержали сразу же на территории Алатауского района в результате введенного в городе специального плана «Перехват».

Позже в прокуратуре озвучили подробности дела. По словам коллег доктора, конфликтов с пациентами у Юрия Шумкова не было.


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