Убийство врача в Алматы - дело поступило в суд

2 Ноября 2022, 16:45

2 Ноября 2022, 16:45

Убийство врача в Алматы - дело поступило в суд

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Дело об убийстве врача-гастроэнтеролога Юрия Шумкова поступило в суд, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу городского суда Алматы.

«Дело поступило в специализированный межрайонный суд по уголовным делам. Находится на стадии рассмотрения. Дата и время главного судебного разбирательства будет известно в ближайшее время», - сообщили в пресс-службе городского суда.

4 апреля в Алматы из охотничьего ружья был застрелен известный гастроэнтеролог Юрий Шумков. Подозреваемого задержали сразу же на территории Алатауского района в результате введенного в городе специального плана «Перехват». Позже в прокуратуре озвучили подробности дела.