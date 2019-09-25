Убийство в парке в Алматы. Полиция раскрыла дело

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Полиция Алматы раскрыло убийство 25-летней женщины, тело которой было обнаружено утром 13 сентября на территории парка, расположенного на пересечении улиц Молдагалиева и Щербакова в Турксибском районе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по ч. 1 ст. 99 УК РК. Для раскрытия этого преступления создана специальная следственно-оперативная группа. Личность женщины была установлена почти сразу. Это 25-летняя жительница этого же района. Судебно-медицинская экспертиза установила, что ее задушили. По результатам проведения комплекса оперативных и специальных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления задержан гражданин К., 1984 года рождения, приехавший из Алматинской области в Алматы. Определенного места жительства он не имеет, ранее уже имел судимость за убийство человека.

Подозреваемый уже дал признательные показания и уточнил, что причиной убийства послужила ссора с убитой вследствие совместного распития ими спиртных напитков. В настоящее время подозреваемый находится под стражей. В качестве меры пресечения на период следствия судом избран арест», - информировал начальник управления криминальной полиции ДП города Алматы подполковник полиции Есен Искаков.