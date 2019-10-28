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Убийство ребенка в отеле Алматы: подозреваемым оказался британец

28 Октября 2019 14:12
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Убийство ребенка в отеле Алматы: подозреваемым оказался британец

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Подозреваемым в убийстве полуторагодовалой девочки в отеле InterContinental в Алматы оказался 41-летний гражданин Великобритании. Об этом проинформировали в горсуде, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Ранее сообщалось, что в отношении него была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.

Напомним, утром 24 октября в пятизвездочном отеле отец до смерти избил свою полуторагодовалую дочь. Изначально сообщалось, что мужчина задушил своего ребенка.

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Ключевые слова: Алматы, Происшествия,
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Автор:

Еламан Турысбеков

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