Убийство ребенка в отеле Алматы: подозреваемым оказался британец

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Подозреваемым в убийстве полуторагодовалой девочки в отеле InterContinental в Алматы оказался 41-летний гражданин Великобритании. Об этом проинформировали в горсуде, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ранее сообщалось, что в отношении него была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.

Напомним, утром 24 октября в пятизвездочном отеле отец до смерти избил свою полуторагодовалую дочь. Изначально сообщалось, что мужчина задушил своего ребенка.