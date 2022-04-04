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    11:51, 04 Апрель 2022 | GMT +6

    Убийство раскрыли «по горячим следам» в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы «по горячим следам» раскрыто убийство, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции города.

    Особо тяжкое преступление произошло сегодня утром в Бостандыкском районе города. Сигнал на пульт «102» поступил в 08:59. Из охотничьего ружья был убит гр.Ш., 1975 года рождения.

    «Это преступление раскрыто «по горячим следам». Подозреваемый был задержан на территории Алатауского района Алматы в результате введенного в городе специального плана «Перехват». Орудие преступления изъято. Мотив убийства устанавливается», - информировал начальник департамента полиции города Алматы Канат Таймерденов.


    Фото: gov.kz




    Теги:
    Происшествия, ЧС Борьба с преступностью Алматы Правоохранительные органы
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