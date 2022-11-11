10:20, 11 Ноябрь 2022 | GMT +6
Убийство произошло в колонии чрезвычайной безопасности в СКО
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области, в учреждении чрезвычайной безопасности №51, произошло убийство осужденного, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Видео с жуткими кадрами момента убийства распространялось в социальных сетях. Ситуацию прокомментировали в пресс-службе департамента полиции.
«Произошел конфликт между осужденными 28-ми и 46-ти лет. Один из них нанес другому удар по голове. 46-летнего пострадавшего госпитализировали в реанимационное отделение центральной районной больницы Айыртауского района, где он скончался не приходя в сознание. Второй находится в изоляторе временного содержания отдела полиции района», - проинформировали в пресс-службе.
Расследование проводится по уголовной статье «Убийство».