Убийство произошло в колонии чрезвычайной безопасности в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области, в учреждении чрезвычайной безопасности №51, произошло убийство осужденного, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Видео с жуткими кадрами момента убийства распространялось в социальных сетях. Ситуацию прокомментировали в пресс-службе департамента полиции.

«Произошел конфликт между осужденными 28-ми и 46-ти лет. Один из них нанес другому удар по голове. 46-летнего пострадавшего госпитализировали в реанимационное отделение центральной районной больницы Айыртауского района, где он скончался не приходя в сознание. Второй находится в изоляторе временного содержания отдела полиции района», - проинформировали в пресс-службе.

Расследование проводится по уголовной статье «Убийство».