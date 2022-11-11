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    10:20, 11 Ноябрь 2022 | GMT +6

    Убийство произошло в колонии чрезвычайной безопасности в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области, в учреждении чрезвычайной безопасности №51, произошло убийство осужденного, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Видео с жуткими кадрами момента убийства распространялось в социальных сетях. Ситуацию прокомментировали в пресс-службе департамента полиции.

    «Произошел конфликт между осужденными 28-ми и 46-ти лет. Один из них нанес другому удар по голове. 46-летнего пострадавшего госпитализировали в реанимационное отделение центральной районной больницы Айыртауского района, где он скончался не приходя в сознание. Второй находится в изоляторе временного содержания отдела полиции района», - проинформировали в пресс-службе.

    Расследование проводится по уголовной статье «Убийство».


    Теги:
    Северо-Казахстанская область Пенитенциарная система МВД РК Правоохранительные органы
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