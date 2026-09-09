Убийство из ревности: родственники рассказали о гибели медика в Жамбылской области

Сообщается, что подозреваемый установлен и заключен под стражу. Родственница погибшего же утверждает, что в нападении участвовали трое, и просит установить роль каждого, передает корреспондент агентства Kazinform.

В Жамбылской области расследуют обстоятельства гибели молодого человека по имени Думан. О произошедшем в Threads рассказала его родственница. По ее словам, конфликту предшествовали звонки бывшего мужа одной из пациенток потерпевшего, работавшего врачом. Мужчина неоднократно оскорблял его и вызывал на встречу.

Автор публикации пишет, что Думан отправился поговорить и разрешить ситуацию. По дороге его автомобиль остановили. Когда он протянул руку для приветствия, находившиеся рядом мужчины, по словам родственницы, ударили его по голове. Далее пострадавшего положили в багажник автомобиля и вывезли к реке Аса, где избиение продолжилось. Затем участники нападения доставили Думана в больницу на его же машине, сообщив медикам, что «нашли его на улице».

В департаменте полиции Жамбылской области сообщили, что по данному факту проводится досудебное расследование по статьям о похищении человека и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

— Подозреваемый заключен под стражу. Устанавливается причастность других лиц к происшествию. Продолжаются необходимые следственные действия для всестороннего, полного и объективного выяснения обстоятельств дела, — сообщили в ведомстве.

Также в полиции подчеркнули, что ход расследования находится на строгом контроле руководства областного департамента.

При этом у семьи остаются вопросы к установлению круга участников нападения. Родственница утверждает, что первоначально задержали троих мужчин, однако впоследствии двоих отпустили. В пресс-службе ДП Жамбылской области эти информацию официально не подтвердили.

— Мы требуем, чтобы все причастные к делу были привлечены к ответственности, — пишут родственники.

Они также заявляют, что следователь предложил водителю, которого они называет очевидцем, указать на участие только одного человека.

Кроме непосредственных обстоятельств произошедшего с Думаном, родственники также рассказывают, что участвовавший в убийстве мужчина и ранее отличался скверным характером. Так, незадолго до случившегося с врачом своей бывшей супруги, он был замечен в избиении ее самой и был арестован на 15 суток. Автор утверждает, что после освобождения он вновь применил насилие, но заявление женщины в полиции не приняли. Она также пишет об очередном избиении непосредственно перед встречей с Думаном.

Автор публикации связывает конфликт с ревностью экс-супруга, однако подчеркивает, что общение Думана с женщиной касалось только лечения. По ее словам, близкие изучили его переписку, а сама пациентка также отрицает наличие личных отношений. Полиция возможный мотив нападения не пока не называет.

У Думана остались две маленькие дочери. Незадолго до трагедии семья отметила сорок дней со дня рождения младшей. Самому мужчине в этом году могло исполниться 30 лет.

Ранее в селе Луговое Жамбылской области был застрелен 25-летний Ахмет Дукенбай. Родственники погибшего заявили, что до трагедии он получал угрозы и опасался за безопасность семьи.