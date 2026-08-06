Боялся за детей и семью: стали известны подробности убийства в Жамбылской области
Незадолго до гибели житель Жамбылской области Ахмет Дукенбай просил супругу не отпускать детей из дома без присмотра взрослых. После убийства родные Ахмета опасаются за безопасность всей семьи. Подробности трагедии в материале корреспондента агентства Kazinform.
Ахмет Дукенбай, по предварительным данным, был застрелен примерно в три часа ночи 1 августа на улице Пушкина в селе Луговое. По словам сестры погибшего, стрельба началась около половины третьего ночи. Один за другим прозвучали четыре или пять выстрелов.
Примерно через час к дому приехали полицейские и сообщили, что Ахмет в тяжелом состоянии доставлен в больницу. Однако родные полагают, что 25-летний мужчина погиб еще на месте.
Сестра погибшего также рассказала о характере полученных им ранений. По ее словам, одна из пуль попала в голову, другая — в спину, пройдя через область сердца. Следы от выстрелов родные Ахмета также обнаружили в районе поясницы и на ноге. Официальные результаты экспертизы пока не обнародованы.
После случившегося родные иначе воспринимают разговоры последних дней. Супруга погибшего рассказала, что Ахмет упоминал конфликт с некими людьми. Он просил не отпускать детей далеко, не оставлять их без присмотра и советовал быть осторожнее.
Теперь семья опасается возможной угрозы и для других родственников. Отец погибшего попросил предоставить им вооруженную охрану. По его словам, опасность может грозить не одному человеку, а всей семье.
Подозреваемый сейчас находится в изоляторе временного содержания. Полиция проводит досудебное расследование по статье «Убийство». Остальные сведения в интересах следствия пока не разглашаются.
Ранее родные заявляли, что до трагедии Ахмету неоднократно угрожали. Они также просили установить всех возможных участников преступления и не допустить ухода виновных от ответственности.