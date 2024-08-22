Убийство фитнес-тренера в Алматы: суд вынес приговор

В Cпециализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматы вынесли приговор обвиняемому по делу о гибели фитнес-тренера Дамира Туребаева, передает корреспондент агентства Kazinform.

На скамье подсудимых оказались двое мужчин — А. обвинялся в совершении убийства (статья 99 УК), И. — в недонесении о преступлении (статья 434 УК РК).



Суд установил, что в июле 2023 года потерпевший, будучи в агрессивном состоянии, вызванном алкогольным опьянением, разгуливал по хостелу с топором в руках. Он стал провоцировать ссору с подсудимым А., который встретился ему на пути. Высказывая угрозы о физической расправе Туребаев замахнулся топором в сторону А. Однако ему удалось увернуться и забежать к себе в комнату, закрывшись изнутри.

Дамир Туребаев, не прекращая своих противоправных действий, спустился во двор дома и стал вызывать А. вниз для дальнейшего выяснения отношений. Подсудимый А., опасаясь агрессивного поведения потерпевшего, не стал выходить из комнаты. Не дождавшись его выхода, потерпевший поднялся обратно на тот этаж. По пути ему встретился второй сосед — подсудимый И., который попытался успокоить последнего, однако, тот также замахнулся на него топором, вследствие чего, И., забежал в комнату к А., и они закрылись изнутри.

— Т. стал наносить удары топором по двери, желая взломать её и проникнуть в комнату. В этот момент подсудимый А. вооружился гладкоствольным огнестрельным оружием, заряженное дробью. Как только Т. зашел в комнату и попытался нанести подсудимым удары топором, А. превышая пределы необходимой обороны, произвел выстрел в потерпевшего, причинив тому огнестрельное ранение, от которого Т. скончался на месте происшествия. Все эти обстоятельства подтверждены показаниями свидетелей, проживавших в хостеле, актами экспертизы о наличии алкоголя в крови погибшего, и следами ударов топором в дверь комнаты, где проживали подсудимые, а также другими доказательствами по делу, — сообщили в пресс-службе горсуда.

Подсудимые вину не признали. А. просил переквалифицировать его действия на превышение пределов необходимой обороны. Прокурор просил назначить подсудимым наказание в виде лишения свободы.



Суд переквалифицировал действия А. с убийства (статья 99 УК) на убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны (статья 102 УК). Отягчающих и смягчающих обстоятельств в отношении подсудимых по делу не установлено.

— Приговором суда А. признан виновным по статье 102 УК и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года. В соответствии с частью 1 статьи 60 УК полностью присоединено не отбытая часть наказания по приговору Уральского городского суда от 28 марта 2017 года в виде 3 лет лишения свободы и окончательно к отбытию назначено 5 лет лишения свободы. Подсудимый И. признан невиновным в недонесении о преступлении (статья 434 УК) и оправдан за отсутствием события уголовного правонарушения. Он освобожден из-под стражи из зала суда, — отметили в суде.



Приговор не вступил в законную силу.

Летом прошлого года сообщалось об убийстве фитнес-тренера клуба «Fitness Blitz» Дамира Туребаева. Его застрелили в квартире.