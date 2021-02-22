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    11:18, 22 Февраль 2021 | GMT +6

    Убийство дизайнера в Алматы: вынесен приговор обвиняемому

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматы вынесли приговор обвиняемому в убийстве дизайнера Сабита Сырахана, известного как Bisen, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Суд признал Сагыныша Дюйсенгалиева виновным по части 1 статьи 99 «Убийство».

    «Приговором суда Д. признан виновным по ст. 99 ч.1 УК РК и осужден на 11 лет 3 месяца лишения свободы в учреждениях уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности. В качестве смягчающих обстоятельств суд усмотрел наличие на иждивении у подсудимого малолетних детей. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 8 до 15 лет», - сообщили в пресс-службе алматинского суда.

    Подсудимый вину признал частично.

    Сообщается, что по делу установлено смягчающее обстоятельство, а значит срок наказания не должен превышать 11 лет 3 месяцев лишения свободы. Из этого следует, что суд при наличии смягчающего обстоятельства назначил максимально строгое наказание.

    Ранее гособвинитель просил назначить виновному наказание в виде 12 лет лишения свободы, а также обязать его выплатить стороне потерпевшего в качестве компенсации в размере 30 МРП.

    Напомним, в октябре прошлого года в Алматы был убит дизайнер Сабит Bisen. Его избили до смерти.

    «Судом установлено, что в середине октября прошлого года подсудимый Д. встретился с потерпевшим Б. и между ними произошла ссора, которая переросла в драку, в ходе которой подсудимый Д. нанес кулаками множественные удары по голове потерпевшего Б, от которых последний скончался на месте», - уточнили в горсуде.


    Теги:
    Закон и право Алматы Суды
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