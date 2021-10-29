Убийство Аяжан Едиловой: суд пройдет без участия присяжных

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Назначена дата главного судебного разбирательства по делу о жестоком убийстве 19-летней Аяжан Едиловой. Подсудимый отказался от права рассмотрения дела с участием присяжных, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу алматинского городского суда.

«Предварительное слушание по данному делу закончилось. Главное судебное разбирательство назначено на 9 ноября. Процесс будет проходить в закрытом режиме. На предварительном слушании подсудимый отказался от права рассмотрения дела с участием присяжных. В соответствии с требованием закона, дело будет рассматриваться единолично судьей», - сообщили в пресс-службе алматинского городского суда.

Ранее сообщалось, что дело о жестоком убийстве Аяжан Едиловой поступило в суд.

Напомним, 20 марта 2021 года в полицию поступило заявление по факту исчезновения 19-летней Аяжан Едиловой. Позже в департаменте полиции сообщили, что девушка была убита. Подозреваемым оказался 28-летний житель Туркестанской области. Его задержали в квартире. При виде сотрудников полиции, подозреваемый пытался покончить жизнь самоубийством, но ему помешали.

Из показаний подозреваемого достоверно установлено, что убийство он совершил в ночь с 19 по 20 марта. С целью сокрытия своих преступных следов, он расчленил тело девушки. Успел некоторые части тела вывезти за пределы Алатауского района и спрятал их в мусорных баках. Эти останки также были обнаружены.

Аяжан училась в Академии дизайна и моды «Сымбат» на 4 курсе, уже имела свои авторские коллекции и интернет-магазин, где продавала свои изделия, кроме этого работала в салоне красоты. В тот день она вышла с работы, но не вернулась в общежитие. Тревогу забил ее парень и подруги, а затем уже под утро нашли родственников и сообщили им.

По данным полиции, Аяжан Едилова с подозреваемым познакомилась в соцсетях 16 марта. Они встретились 19 марта в квартире подозреваемого. Между ними произошла ссора, в результате которой была убита Аяжан.