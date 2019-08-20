Убийство алматинки Анастасии Галеевой: прокурор зачитал обвинительный акт

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматинской области состоялось главное судебное разбирательство над подозреваемыми в убийстве алматинки Анастасии Галеевой, передает корреспондент МИА «Казинформ» из зала суда.

Дело рассматривает судья Карасайского районного суда Мухидин Тохтахунов.

Подозреваемые двое мужчин 27-летний Евгений Степанов и 25-летний Асхат Баржаксин обвиняются в убийстве и укрывательстве преступления. Оба являются алматинцами.

27-летний Евгений Степанов - уроженец Алматы. Проживает в одном из поселков Илийского района. В 2011 году был осужден на 1,5 года ограничения свободы за угон автомобиля.

Другой подозреваемый - 25-летний Асхат Баржаксин родился в Алматы. Живет в поселке в Карасайском районе. Ранее не был судим.

В ходе судебного процесса прокурор Марат Касымов зачитал подробности дела.

«9 февраля примерно в 19:00 часов состоявший в дружеских отношениях Степанов и Баржаксин на автомобиле последнего выехали и направились в дом Степанова - в ЖК «Жана Куат». По прибытию домой примерно в 22:00 с женой Степанова - Романовой и Галеевой начали пить пиво. Примерно в час ночи уже 10 февраля вышеуказанные лица в ванной комнате дома по инициативе Степанова совместно начали употреблять неустановленное вещество путём курения. Через некоторое время Романова и Баржаксин пройдя в другую комнату уснули», - сообщил прокурор.

По данным прокурора, Степанов и Галеева продолжали употреблять вещество, но позже поссорились.

Степанов начал душить Галееву, а затем ударил ее в челюсть. От удушения Галеева скончалась на месте. Степанов решил избавиться от тела. С другом он загрузил тело в багажник автомашины, а позже скинул тело в водоканал. Оба подсудимых не согласны с предъявленными им обвинениями.

Ранее сообщалось о начале главного судебного разбирательства по этому делу. Тогда процесс был перенесен на некоторое время.

Напомним, 22-летняя Анастасия Галеева пропала 9 февраля этого года в Талгарском районе. Как рассказали родные, вечером того дня она отправилась сделать себе «дреды» к подруге, проживающей в коттеджном городке Жана Куат в том же районе. Анастасия вышла из дома подруги почти в полночь - в 23.30 и с этого момента пропала.

Расследованием по делу пропажи девушки занялась полиция Алматинской области. К ее розыску подключили кинологов и служебных собак. Также помогали волонтеры.

Тело девушки было найдено 10 апреля в канале в Илийском районе близ села Междуречинск.