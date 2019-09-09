Убийство алматинки Анастасии Галеевой: прокурор попросил 15 и 6 лет колонии обвиняемым

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматинской области продолжается судебное разбирательство над двумя подозреваемыми в убийстве алматинки Анастасии Галеевой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На скамье подсудимых двое мужчин 27-летний Евгений Степанов - житель одного из поселков Илийского района, ранее судимый за угон автомобиля и 25-летний Асхат Баржаксин - житель Карасайского района. Ранее несудимый. Они обвиняются в убийстве и укрывательстве преступления.

Государственный обвинитель Марат Касымов в ходе судебного заседания попросил 15 и 6 лет лишения свободы.

«Прошу суд признать виновным Евгения Степанова в совершении уголовного правонарушения, предусмотренной статьей 99 части 1 УК РК и назначить наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении максимальной безопасности. Асхата Баржаксина в совершении уголовного правонарушения, предусмотренной статьей 432 УК РК и назначить наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказание в учреждении средней безопасности», - зачитал обвинительный акт прокурор.

В своей речи Евгений Степанов заявил, что жалеет о случившемся, но в убийстве не признался. Он и Асхат Баржаксин попросили прощения у родственников Галеевой.

«Свою вину признаю, не надо было ему помогать.(...). По поводу материального ущерба я согласен, а по поводу морального нет. Я никого не убивал. Ранее не судим и не привлекался. Прошу суд не назначать наказание, связанное с лишением», - сказал Асхат Баржаксин.

Как ранее сообщал прокурор Марат Касымов, в день убийства, 10 февраля Анастасия Галеева и ее друзья Евгений Степанов, его жена Маргарита Романова и Асхат Баржаксин выпивали спиртное и начали употреблять неустановленное вещество путём курения в ванной комнате дома подсудимого Евгения Степанова. Далее, оставшись наедине, Степанов и Галеева продолжали употреблять вещество, но позже они поссорились.

Степанов тогда начал душить Галееву и нанес ей несколько ударов в челюсть. В итоге Анастасия умерла от механической асфиксии. Степанов решил избавиться от тела. С другом он загрузил тело в багажник автомашины, а позже скинул тело в водоканал. Оба подсудимых не были согласны с предъявленными им обвинениями.

Такую версию после лабораторной экспертизы ранее озвучил и эксперт Тахир Халимназаров.

По версии свидетеля Маргариты Романовой, в ту ночь они вчетвером курили также марихуану. Позже Анастасия начала себя чувствовать неважно и ее охватила судорога. Она хотела встать с унитаза, но, споткнувшись, челюстью ударилась об раковину. Далее у неё началась одышка. Тогда Степанов начал ей помогать, но спасти ее им не удалось.

Напомним, 22-летняя Анастасия Галеева пропала 9 февраля этого года в Талгарском районе. Как рассказали родные, вечером того дня она отправилась сделать себе «дреды» к подруге, проживающей в коттеджном городке Жана Куат в том же районе. Анастасия вышла из дома подруги почти в полночь - в 23.30 и после пропала.

Расследованием по делу пропажи девушки занялась полиция Алматинской области. К ее розыску подключили кинологов и служебных собак. Также помогали волонтеры.

Позже, тело девушки было найдено 10 апреля в канале в Илийском районе близ села Междуречинск.