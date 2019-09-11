Убийство алматинки Анастасии Галеевой: подозреваемых осудили на 12 и 4 лет

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматинской области вынесли приговор в отношении двух подозреваемых в убийстве алматинки Анастасии Галеевой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Подсудимыми являются 27-летний Евгений Степанов - житель одного из поселков Илийского района, раннее осуждённый на 1,5 года за угон автомобиля и 25-летний Асхат Баржаксин - житель Карасайского района. Ранее не был судим. Они обвиняются в убийстве и укрывательстве преступления.



