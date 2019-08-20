Убийство алматинки Анастасии Галеевой: озвучена версия свидетеля

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Свидетель по делу об убийстве Анастасии Галеевой Маргарита Романова рассказала в суде о смерти своей подруги, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Алматинской области состоялось главное судебное разбирательство над двумя подозреваемыми в убийстве алматинки Анастасии Галеевой.

Как рассказала в суде жена подсудимого Евгения Степанова Маргарита Романова, с Анастасией они были знакомы с осени прошлого года и в последнее время стали часто видеться.

«Она была часто у меня. 9 февраля днем я весь день находилась одна со своим ребенком. В районе 6 часов вечера я встретила Анастасию. Она потом занималась своими делами. Сидела с телефоном. Она приехала сделать мне «дреды». Это была ее идея. Она настояла, и я была не против. Она хотела учиться», - рассказала Маргарита.

По ее словам, она в этот день была в депрессивном состоянии.

«Ей не хватало общения с отцом. Она мне сказала, что очень скучает по отцу. У нее в тот период была ссора с ее хорошей подругой, которая она жила 1,5 года вместе в съемной квартире и из-за своего молодого человека», - продолжила свидетельница.

Добавим, что в зале суда отец Анастасии рассказал, что она жила отдельно в съёмной квартире.

Судя по сказанному Маргаритой Романовой, после того, как ее муж с другом приехали к ним домой в 21:30, они начали ужинать, разговаривать. Позже Евгений и Асхат начали распивать спиртное, а спустя некоторое время они вчетвером приступили к употреблению неустановленного вещества путём курения в ванной комнате дома. Они также курили марихуану.

«Помню, как после этого Анастасия взялась за сердце, так как у нее участилось сердцебиение. Я заметила, что с ней не все в порядке. У нее были выпученные глаза, было судорожное движение, не подпускала никого. Затем у неё началась вспышка агрессии. В один момент она хотела встать, сделала резкое движение, споткнулась и челюстью ударилась об раковину. Мой муж начал ее приводить в чувство. Пару минут спустя у нее началась одышка. Слышен был хрип и чувствовалось как ей не хватает воздуха. Далее мой муж принялся ее откачивать и придерживал язык какими-то предметами, деревянной ложкой, ключом, но она прикусила себе язык и у нее выпал зуб. После всего она скончалась», - рассказала Маргарита.

Она также отметила, что после случившегося ее муж предложил избавиться от тела.

«Мой муж сам упаковал тело. Мы собрали все ее вещи и выкинули. Они с Асхатом Баржаксиным дальше унесли тело. Я думала, что тело закопают. Но они рассказали, что тело выбросили в канал. Они потом уснули и на утро ушли на работу. Затем Асхат у нас не появлялся», - сказала Маргарита.

Маргарита также заявила, что подсудимый Асхат и Анастасия были в отношениях больше месяца.

Кроме того, свидетельница уверяла, что никто из присутствующих в тот вечер не оставались наедине. Все время они находились вместе.

Однако, согласно расследованию дела, в тот вечер Евгений Степанов и Анастасия Галеева были наедине в ванной комнате, где и произошло ссора, приведшая к смертельному исходу. В этот момент Маргарита Романова и друг Степанова Асхат Баржаксин спали.

Добавим, что в зале суда отец Анастасии рассказал, что она жила отдельно в съёмной квартире.

Напомним, 22-летняя Анастасия Галеева пропала 9 февраля этого года в Талгарском районе. Как рассказали родные, вечером того дня она отправилась сделать себе «дреды» к подруге, проживающей в коттеджном городке Жана Куат в том же районе. Анастасия вышла из дома подруги почти в полночь - в 23:30 и с этого момента пропала.

Расследованием по делу пропажи девушки занялась полиция Алматинской области. К ее розыску подключили кинологов и служебных собак. Также помогали волонтеры.

Тело девушки было найдено 10 апреля в канале в Илийском районе близ села Междуречинск.