Убийство алматинки Анастасии Галеевой: главное судебное разбирательство началось в Каскелене

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматинской области началось главное судебное разбирательство над подозреваемыми в убийстве алматинки Анастасии Галеевой, передает корреспондент МИА «Казинформ» из зала суда.

Дело рассматривает судья Карасайского районного суда Мухидин Тохтахунов.

Подозреваемые - 27-летний Евгений Степанов и 25-летний Асхат Баржаксин - обвиняются в убийстве и укрывательстве преступления. Они оба являются алматинцами.

Ранее в полиции отметили, что во время следствия знакомые девушки, признавшиеся, что сбросили ее тело в водоканал, находятся под подпиской о невыезде.

Напомним, 22-летняя Анастасия Галеева пропала 9 февраля этого года в Талгарском районе. Как рассказали родные, вечером того дня она отправилась сделать себе «дреды» к подруге, проживающей в коттеджном городке Жана Куат в том же районе. Анастасия вышла из дома подруги почти в 23.30 и после пропала.

Расследованием по делу пропажи девушки занялась полиция Алматинской области. К ее розыску подключили кинологов и служебных собак. Также помогали волонтеры.

Позже тело девушки было найдено 10 апреля в канале в Илийском районе близ села Междуречинск.