Убийцу с ножом обезоружил участковый инспектор в Туркестане

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - За обезвреживание убийцы с ножом, земляки выразили благодарность участковому инспектору полиции Нурлану Абдиеву. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

На официальную страницу ДП Туркестанской области в Instagram обратился житель Туркестана с просьбой выразить слова благодарности участковую инспектору полиции по имени Нурлан.

Автор сообщения стал свидетелем героического поступка полицейского во время задержания преступника. По словам очевидца тяжкого преступления, в ту ночь он ехал на машине из областного центра в Кентау. По дороге заметил собравшуюся толпу людей и остановился, чтобы узнать подробности.

«Сначала я подумал что случилось ДТП. Подойдя ближе увидел, как посреди дороги неизвестный наносит удары ножом лежащему человеку, сев на него верхом. Вместе с другими очевидцами я хотел разнять их, но мужчина размахивал ножом и угрожал убить любого, кто приблизится. Испугавшись, мы не знали, что делать и сообщили в полицию, и скорую помощь. В это время подъехала автомашина, откуда неожиданно выпрыгнул полицейский. Он подбежал, схватил преступника за руку, выбил у него нож, а затем, несмотря на сопротивление, скрутил ему руки. Таким образом, сотрудник полиции на наших глазах пресек преступление. Чуть позже прибыли другие стражи порядка и скорая помощь. Едва придя в себя, восхищенные смелостью полицейского, мы пожали ему руку и поблагодарили за храбрость. К сожалению, мы успели спросить только его имя. Оказалось, что его зовут Нурлан. Он только сказал «это наша работа» и уехал. Я все время вспоминал произошедшую ситуацию, пытался найти его и лично выразить свою благодарность. Поэтому написал на соцстраницу департамента полиции», – говорится в сообщении.

Как выяснилось, указанный инцидент произошел в ночь с 12 на 13 марта по дороге в город Кентау. В ту ночь участковые инспекторы МПС ОП Кентау задержали подозреваемого в совершении тяжкого преступления и доставили в отдел.

Полицейским, задержавшим подозреваемого на месте преступления, оказался участковый инспектор полиции МПС ОП города Кентау Нурлан Абдиев.

«В ту ночь мы ехали с ночного вызова вместе с коллегой по службе участковым инспектором полиции Биржаном Абубакиром. По дороге заметили толпу людей рядом с автомашиной. Как оказалось, неизвестный мужчина с ножом напал на другого парня. Люди рядом не могли подойти. Когда мы приблизились к месту происшествия, я не раздумывая выпрыгнул и несмотря на угрозы, схватил преступника за руки, отбив у него нож. Я держал его до прихода коллег, чтобы он не смог навредить окружающим. На задержанного надели наручники и доставили в отдел полиции. В этот момент ко мне подошли собравшиеся, пожали мне руку и поблагодарили. Но я не считаю этот поступок героическим, я просто выполнял свою работу», – сказал Нурлан Абдиев.

К сожалению, в результате ножевого ранения, потерпевший от полученных травм скончался. Подозреваемый, житель города Кентау, находится под стражей. В отношении него проводится досудебное расследование по части 1 статьи 99 УК РК «Убийство». Следствием выясняются все обстоятельства произошедшего.

