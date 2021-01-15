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Убивших краснокнижного джейрана браконьеров задержали в Туркестанской области

15 Января 2021 14:05
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Убивших краснокнижного джейрана браконьеров задержали в Туркестанской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Полицейские Туркестанской области задержали браконьеров, убивших краснокнижное животное, сообщает Polisia.kz.

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Инспекторы МПС Шардаринского РОП Казбек Сарыбаев и Бекмухамбет Тенгебаев совместно с представителями «Охотзоопрома» во время ежедневного несения службы организовали рейдовые мероприятия на одной из территорий Шардаринского района.

Примерно в 4.30 часов утра стражи порядка остановили вызвавшую подозрение автомашину УАЗ. При проверке в салоне автомашины полицейские обнаружили тушу убитого джейрана. Сотрудники полиции тут же на месте задержали трех подозреваемых в незаконной охоте на животных, занесенных в Красную книгу и доставили в районный отдел полиции. Один из них оказался жителем города Шымкента, а двое других жителями Байдибекского и Арысского районов Туркестанской области.

Данный факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР по статье 337 УК РК «Незаконная охота». В качестве вещественных доказательств у браконьеров изъята туша убитого джейрана и два охотничьих ружья 12 калибра. Подозреваемые находятся под подпиской. В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование. Сотрудниками природоохранной полиции МПС ДП Туркестанской области только за прошлый год выявлено четыре факта браконьерства и незаконной охоты на диких животных.



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#Туркестанская область   #Борьба с преступностью   #Регионы  
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