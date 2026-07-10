Убившему четверых членов своей семьи назначили принудительное лечение в Акмолинской области

Как сообщили в пресс-службе Акмолинского областного суда, Специализированный межрайонный суд по уголовным делам пришел к выводу о необходимости применения к жителю Аршалынского района принудительного лечения в психиатрическом стационаре специализированного типа с интенсивным наблюдением.

Установлено, что мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности. В 2016 году ему было назначено наказание в виде ограничения свободы с привлечением к общественным работам. В 2022 году в отношении него уже применялось принудительное лечение в психиатрической больнице. С 2023 года он состоит на учете у психиатра с диагнозом «параноидная шизофрения».

В настоящее время мужчина находится в Республиканской психиатрической больнице с интенсивным наблюдением, расположенной в Талгарском районе Алматинской области.

По данным суда, в марте 2026 года, находясь в доме своей матери, мужчина поссорился с племянницей из-за неисправности мобильного телефона. Девушка позвонила по номеру «102» и вызвала сотрудников полиции. После урегулирования семейного конфликта мать мужчины сообщила полицейским, что их помощь больше не требуется.

После ухода сотрудников полиции мужчина, проявляя агрессию из-за конфликта и вызова правоохранителей, кухонным топором нанес множественные удары находившимся в доме людям. В результате его мать, племянница и двое пожилых гостей скончались на месте. Трое из четырех погибших были пенсионерами.

Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы, мужчина страдает хроническим психическим расстройством — параноидной шизофренией. На момент совершения общественно опасного деяния он находился в состоянии хронического психического расстройства, не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. Также эксперты пришли к выводу, что он не способен участвовать в следственных действиях и судебном разбирательстве.

— Постановлением суда Г. освобожден от уголовной ответственности за совершение в состоянии невменяемости общественно опасного деяния, предусмотренного пунктами 1 и 5 части 2 статьи 99 УК РК. Ему назначено принудительное лечение в психиатрическом стационаре специализированного типа с интенсивным наблюдением, — сообщили в пресс-службе суда.

Постановление суда не вступило в законную силу.

Напомним, ранее сообщалось, что подозреваемого в жестоком убийстве членов своей семьи задержали по горячим следам в Акмолинской области.

Позже сообщалось, что подозреваемого могут признать невменяемым, а также что у мужчины выявили реактивный психоз.