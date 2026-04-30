Подозреваемый в убийстве семьи под Астаной находится в реактивном психозе — МВД

У подозреваемого в жестоком убийстве семьи в поселке Жибек Жолы Акмолинской области выявили реактивный психоз. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Санжар Адилов, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Сейчас по этому уголовному делу мы завершаем расследование по статье 99, часть 3 Уголовного кодекса. Подозреваемый сейчас находится на стационарной судебной психиатрической экспертизе в состоянии реактивного психоза, — сказал Санжар Адилов в кулуарах Сената.

Ранее мы сообщали, что подозреваемого в жестоком убийстве семьи могут признать невменяемым.

Напомним, полиция возбудила уголовное дело по статье об убийстве. Подозреваемый был задержан по горячим следам. Как стало известно редакции из неофициальных источников, в трагедии погибло четверо человек.