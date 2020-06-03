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Убивает ли солнечный луч коронавирус, рассказал Жандарбек Бекшин

3 Июня 2020 17:12
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Убивает ли солнечный луч коронавирус, рассказал Жандарбек Бекшин

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Главный государственный санврач Алматы Жандарбек Бекшин ответил, убивают ли солнечные лучи коронавирус, и передается ли COVID-19 через кожу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Входными воротами» для коронавирусной инфекции являются дыхательные пути. Это бесспорно. Но при этом речь идет не о кожи, а слизистой, потому что человек задевает рот, нос, затем мы частенько трем глаза. Возбудитель проникает не через кожу, а слизистую носа и ротовой полости и глаз. Если вы посмотрите международные новости, то увидите, что все работники не только носят противочумные костюмы, но и обязательно наряду с масками одевают очки для того, чтобы защитить слизистую глаз. Это точка проникновения вируса», - сказал он.

Он также ответил на вопросы журналистов, убивает ли солнечный свет коронавирус.

«Этот неизученный вопрос. Нет доказательной базы, что солнечный луч убивает вирус. Но наши практические наблюдения показывают, и мы видим, что всплеск ОРВИ и гриппа заканчивается в конце апреля, мае, в зависимости от температуры и солнечной активности. Но касательно коронавирусной инфекции, сейчас наблюдается рост заболеваемости в странах с жарким климатом: в Бразилии, Перу, Индии, Пакистане. Это говорит о том, что на сегодня вирус устойчив к солнечному лучу. Даже, к примеру, возьмем нашу страну и Алматы. Сейчас у нас практический стоит 30-градусная жара, но снижение регистрации пока не наступило. Ранее говорилось, что на вирус может воздействовать ультрафиолетовый луч, потому что солнечный луч - это прежде всего ультрафиолетовый луч. Но кратковременные воздействия солнечных лучей не оказывают той профилактической работы, а вирус живет, размножается в организме человека и выделяется наружу. Поэтому наиболее опасными мы называем закрытые помещения, которые плохо вентилируются. Вирус устойчив к солнечному лучу», - пояснил Ж. Бекшин.


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Ключевые слова: Алматы, Минздрав РК, Здравоохранение, Безопасность, Общество, Коронавирус,
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Автор:

Еламан Турысбеков

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